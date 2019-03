Нашият принц навърши 40 дни! Обичаме те, сине! Нека Бог да те закриля по пътя ти светъл! Да растеш здрав, щастлив, успешен и късметлия! Ние ще сме винаги до теб! Мама и Тате 👪❤️✨👑💫

A post shared by Antonia Petrova Batinkova (@antonia_petrova_batinkova) on Feb 28, 2019 at 11:54pm PST