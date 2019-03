Влюбена двойка от Иран беше арестувана, след като мъжът направи публично предложение за брак на любимата си в търговски център, съобщава Би Би Си.

На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как бъдещият м;адоженец моли половинката си да се омъжи за него в предварително „нарисувано” на пода в мола сърце от розови листа. Малко след като младата жена казва „да” на любимия си двамата са задържани за действия, „противоречащи на принципите на исляма и извършени под въздействието на изродената западна култура”.

Малко след задържането им, младите влюбени били освободени под гаранция.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte