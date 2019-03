Сър Клиф Ричард стана поредната публична личност, която даде подкрепата си за кампания, призоваваща да бъде приет закон, с който да бъде гарантирана анонимността на хора, заподозрени в сексуални посегателства, докато вината им не бъде доказана по безспорен начин, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

Sir Cliff Richard backing calls for anonymity for those accused of sexual offences until there is a charge https://t.co/YeRNsGHfnb pic.twitter.com/kNUPEzKHtL