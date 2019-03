Терористът, който стреля в две джамии в Нова Зеландия, е носел камера на главата си и е излъчвал на живо в интернет действията си. На кадрите се вижда как се подготвя, качва се в колата си и тръгва към целите си, пише „Ройтерс”. На седалката до шофьорската има оръжия. На видеото, което се разпространява, се чува, че в колата звучи сръбска музика.

Когато стига до едната джамия, той взима оръжието си, влиза и започва да стреля. След малко се връща до колата си, сменя оръжията и отново тръгва към джамията. Малко по-късно във видеото се вижда как мъжът стреля по спряла кола и друга сграда.

Върху оръжията на Брентън Тарант има множество надписи на сръбски език. В негов туит се виждат и няколко пълнителя на автоматично оръжие, на които са написани имена на терористи или на ключови битки от Руско-турската и Балканската война. Единият от тях гласи "битка при Булаир 1913". Върху част от оръжията има надписи и на немски език, съобщава БГНЕС.

#Breaking: Just in - The shooter shared the picture on #Twitter before heading to the city of #Christchurch, to the Mosque in #NewZealand pic.twitter.com/PO6VEpZQ5y