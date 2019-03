3 жертви и 9 ранени при стрелба в трамвай в холандския град Утрехт, съобщиха от местната полиция, цитирани от Ruptly. Изстрели са били произведени на още няколко места в града, потвърдиха от местната полиция.

Нападателят все още не е задържан. Основният заподозрян е 37-годишният Гьокман Танъш, роден в Турция турчин.

Не е изключено обаче да са стреляли няколко души, казаха от полицията. Властите допускат, че зад атаките може да стои "терористичен мотив".

Холандският премиер Марк Рюте свика кризисно заседание.

Dutch police say they are searching for Gökman Tanis in relation to the shooting on a tram in Utrecht, which left one person dead and 'multiple' people injured https://t.co/5mxHA0Zed0 pic.twitter.com/8AevtRZ2Oi