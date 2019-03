Едно от най-популярните имена от поп и рок сцената у нас - Жана Бергендорф - записа първа съвместна песен с Пламен Бонев. И двамата артисти живеят и работят и в чужбина. Видеото на ” They Can't Touch Us" е препратка към фалшивите новини, които всеки ден ни заливат.

Пред Иво Тодоров от предаването „Плюс-Минус. Коментарът след новините” изпълнителката на хита „Самурай” обясни, че именно Пламен Бонев я е открил. Той пък обясни: „Аз бях просто един турист на морето. Видях как пее. Бях пленен от гласа й. Беше нещо невероятно. Забихме едно парче. Видяхме, че гласовете много добре ни пасват. Тя каза „Дай да направим една песен”. И ето го парчето – готово е”.

„Да направиш песен е като да си родиш бебе и да си го отглеждаш”, сподели Жана Бергендорф и допълни, че посланието на песента е свързано с писанията по неин адрес в жълтите медии.„ Това, че пишат, не означава, че могат да докоснат душата ми и не означава, че могат да ми вземат това, което мога да направя в живота си. Аз вярвам, че единственият, който може да ти отнеме нещо на този свят, е Господ”, обясни певицата.

Тя си спомни и първите моменти, в които тя става главно действащо лице в медийни публикации: „За мен лично това беше един момент от живота ми, който ме смаза. Вече като че ли претръпнах. Загубих две години от живота си да съжалявам, да се самонаказвам, да се самобичувам, че еди-коя си е писала нещо за мен. Мисля, че вече няма смисъл да го правя. Имам нови проекти и сама, и не сама”, коментира Жана Бергендорф.