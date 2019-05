Айфеловата кула бе евакуирана, след като мъж се покатери по конструкцията й. Все още не са ясни мотивите за действията му. Според потребители на Twitter полицията е пристигнала на мястото на инцидента и преговаря с него. Районът е отцепен.

Some kind of security incident at the Eiffel Tower. We are at the top and not allowed to leave. Reports that someone is climbing the tower. Anyone know anything? #EiffelTower