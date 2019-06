Един билет печели джакпота в размер на 530 млн. долара от лотарията "Мегамилиони"в САЩ. Печелившият билет е продаден в щата Калифорния, според организаторите на лотарията.

"Един билет, продаден в Калифорния спечели джакпота на "Мегамилиони" в размер на 530 млн. долара", се казва в официалния акаунт в Twitter на лотарията.

The $530 million #MegaMillions jackpot was won last night by a single ticket in #California! 🎉 💵 💵 💵



👉 Read more: https://t.co/eauI97NGEH #SaturdayThoughts #SaturdayMorning #SaturdayMotivation #SaturdayNight #lottery #lotterywinner pic.twitter.com/9QQGiFWbxD