Европейската глобална спътникова система „Галилео” спря работа. Проблемът е възникнал още в петък и е свързан с наземната инфраструктура.

В НОЩНОТО НЕБЕ: В понеделник може да видим Сатурн с бинокъл

Galileo, the EU GPS, has been completely down for days. "As far as I know, it is a problem of the PTF [Precise Timing Facility] in Italy – time has an impact on the whole constellation!”



Time is a hard problem, but that seems like a lack of redundancy. https://t.co/wbqR9oAo0c