Британският премиер Тереза Мей, на която остават броени дни до предаването на поста, демонстрира танцувални умения на неостаряващите хитове на АББА като "Dancing Queen" и "Mamma Mia" на фестивала "Хенли", предаде Ройтерс.

