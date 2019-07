Борис Джонсън официално пое премиерския пост във Великобритания. Бившият кмет на лондон и вътрешен министър на страната посети кралица елизабет втора в Бъкингамския дворец и официално се представи, като новия министър-председател на нейното правителство. След това кортежът му измина краткото разстояние до "Даунинг стрийт 10", където Джонсън държа пространна реч за основните насоки на управлението му.

По чаканата с най-голям интерес тема - Brexit, Борис Джонсън повтори позицията си, че страната излиза от европейския съюз на 31 октомври, независимо по какъв начин. Джереми Хънт, Филип Хамънд и Лиъм Фокс са сред министрите, които вече напуснаха, несъгласни с възможността за "твърд" Brexit и други позиции на Джонсън.

"Do not underestimate this country" - Prime Minister @BorisJohnson calls for an end to 'self-doubt' and asks for people to look at the 'opportunities' Brexit presents.



