За евакуация на над половин милион души в Западна Япония призоваха властите заради приближаването на тайфуна "Кроса". Той отне живота на един човек, а повече от 20 са ранени.

Over 400,000 advised to evacuate as storm bears down on Japan https://t.co/HtfsN8IYbg pic.twitter.com/FFg8CrrhYI