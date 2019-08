Джордж Р. Р. Мартин е доволен, че сериалът „Игра на тронове“ е приключил, тъй като сега може да се фокусира върху писането на книги и приключването на поредицата „Песен за огън и лед“, съобщава „Контакт мюзик“, цитиран от БГНЕС.

Хитовата сага на HBO, която приключи след осем сезона по-рано тази година, е базирана върху романите на 70-годишния американски писател. Но макар сценаристите да взеха голяма част от написаното, в един момент сюжетът им се отклони от авторовия текст.

