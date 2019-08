Поп звездата сър Елтън Джон защити британския принц Хари и съпругата му Меган Маркъл от критиките за честа употреба на частни реактивни самолети, съобщава БГНЕС. Частните джетове са един от най-неефективните начини за пътуване, що се отнася до изхвърляния в атмосферата въглероден диоксид и други вредни вещества, посочва Би Би Си. Елтън Джон обяви, че той самият е дал на Хари, Меган и малкия им син Арчи своя частен самолет, за да "поддържат високо ниво на силно необходима защита".

Elton John reveals HE paid for Prince Harry and Meghan Markle to fly to his £15m mansion in the south of France by private jet https://t.co/4Gb4aBoNqW

Кралското семейство беше критикувано, след като стана ясно, че за 11 дни са пътували с частен реактивен самолет 4 пъти, включително до дома на Елтън Джон в Ница.

От Бъкингамския дворец отказаха коментар.

Елтън Джон написа в социалните мрежи: "Много съм натъжен от днешните изкривени и злонамерени публикации в пресата около графа и графинята на Съсекс и тяхното частно посещение в дома ми миналата седмица. Принцеса Даяна, майката на Хари, беше една от най-скъпите ми приятелки. Изпитвам дълбоко чувство на дълг да защитавам Хари и семейството му от ненужна намеса от медиите, каквато допринесе за ненавременната смърт на Даяна."

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z