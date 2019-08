Американската актриса Валъри Харпър почина на 80-годишна възраст след продължителна битка с рака, предаде БТА.

Тя започва кариерата си като танцьорка на Бродуей. Актрисата е най-известна с ролята си на феминистката Рода Моргенщерн в телевизионните поредици "Шоуто на Мери Тайлър Мур" и "Рода" от 70-те години на миналия век.

Харпър е носителка на четири награди "Еми". Актрисата води битка с рака от 2009 г., когато е диагностицирана със злокачествено заболяване на белия дроб. През март 2013 г. Харпър разкрива за сп. "Пийпъл", че е диагностицирана с терминален рак на мозъка.

