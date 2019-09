Ураганът „Дориан” взе първата си жертва. 7-годишният Лачино Мчинтош се удави, след като семейството му се опита да напусне дома им в Абако – един Бахамските острови. Това съобщава вестник „Мирър”.

Parts of Georgia and South Carolina are being evacuated as Hurricane Dorian moves closer https://t.co/g2h4rGZMFy — Sky News (@SkyNews) September 2, 2019

Изданието допълва, че сестрата на момчето е изчезнала. Засега не се съобщават подробности за случилото се.

Междувременно кадри, публикувани в социалните медии, показват, че домовете в района са разрушени, а улиците са наводнени.

Our hearts break seeing the destruction in the Bahamas after Hurricane #Dorian hit. It was one of the most powerful storms ever in the Atlantic with sustained winds up to 185mph (297 kph). https://t.co/9mdkUcLjYb — 350 dot org (@350) September 2, 2019

BREAKING: Boy, 7, named as Hurricane Dorian's first victim as deadly storm hit Bahamas https://t.co/wr6jD54tfL pic.twitter.com/UmXXUfnrfd — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) September 2, 2019

Очаква се ураганът, който вече е от 5-а степен, да се движи през островите, преди да се насочи към Флорида и нагоре към Източното крайбрежие.

"We need help, everything down": Video shows damage to Marsh Harbour neighborhood as category 5 Hurricane Dorian continues to batter the Bahamas. https://t.co/OxfmbUUY4D pic.twitter.com/S4us29Bxwt — ABC News (@ABC) September 2, 2019

"Това е смъртоносна, чудовищна буря. Досега два пъти съм призовавал бахамците да напуснат крайбрежните райони и да отидат в центъра на острова. Много от тях не ме послушаха. Останаха там, като някои решително отказаха да напуснат. Мога само да им кажа - надявам се, че това не е последния път, в който чувате гласа ми. Господ да е с вас", заяви премиерът на Бахамските острови Хюбърт Минис.