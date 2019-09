Братът на британския премиер Борис Джонсън, Джо Джонсън, обяви, че подава оставка от правителството, където заемаше пост на държавен секретар, и от парламента, където беше депутат, като заяви, че поставя националния интерес над семейната лоялност, предадоха Франс прес и ДПА, цитиран от БТА.

"За мен беше чест да представлявам Орпингтън (Югоизточна Англия) в продължение на 9 години и да служа в правителствата на трима премиери", написа Джо Джонсън в Twitter. "През последните седмици бях разкъсван между семейната лоялност и националния интерес. Това е неразрешимо напрежение и е време други да поемат ролите ми на депутат и член на правителството", добави 47-годишният Джо Джонсън, който подкрепя втори референдум за Brexit, а на референдума от 2016 г. гласува за оставане на Великобритания в ЕС.

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout