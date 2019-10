Мощните ветрове на урагана “Лоренцо” изтръгнаха дървета и прекъснаха електричеството в много райони на Азорските острови, съобщава местната агенция за извънредни ситуации. Деветте острова попаднаха в епицентъра на бурята, която премина с пориви на вятъра от над 150 км/ч.

Най-тежко пострада Флорес - най-западният остров от архипелага. Засегнати са комуникациите и електричеството. Няма информация за пострадали хора. Превантивно са затворени училища и други обществени сгради.

Hurricane Lorenzo brought heavy rain, winds and rough seas to the islands of Terceira and Faial, passing the Portuguese island chain.



Authorities closed roads and schools, but initial reports say there's been minor damage so far. https://t.co/nMmjqwYevy pic.twitter.com/iRHhRYXP54