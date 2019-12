Експлозия на газ в 13-етажен блок в словашкия град Прешов взе жертви, съобщи БТА. По първоначална информация трима души са загинали.

At least 4 casualties during the gas explosion of a house in Eastern Slovakia. Could be more, many injured. Photo by Martin Ivan. pic.twitter.com/EhJdGWe6Vz

Взривът е станал между 10-ия и 13-ия етаж. Има опасност от рухване на сградата, в която се намират много от обитателите й.

A gas explosion in an apartment building in #Slovakia



▪️ At least 1 person confirmed to be dead after falling from the balcony. It is feared that the entire building might collapse. A nearby school has been evacuated. pic.twitter.com/5OX1WgIBcL