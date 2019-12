Полицията в Непал задържа 122 китайски граждани в рамките на най-мащабната операция срещу престъпления, извършени от чужденци, влезли в страната с туристически визи, предаде Ройтерс.

Шефът на полицията в Катманду съобщи, че 122 китайски граждани - мъже и жени, са задържани при операция в понеделник след сигнал, че са замесени в съмнителни дейности.

Китайските граждани са заподозрени в киберпрестъпления и хакване на банкомати в Непал.

