Певицата Били Айлиш пусна своя модна линия във веригата. Широки тениски, пуловери и шапки с бранда на 18-годишната суперзвезда в поп музиката вече са в продажба, пише БТА. Артикулите са произведени изцяло от екологични устойчиви материали.

Известно е, че авторката на хита "Bury a Friend" е природозащитничка. Тя работи заедно с неправителствената организация Reverb, за да организира възможно най-екосъобразно предстоящото си световно турне "Where Do We Go".

Изпълнителката на хита "Lovely" създаде еко-селище, в което ще има вода за зареждане на бутилките за многократна употреба на почитателите й и където ще ги информира за климатичните промени.

"Няма да се използват пластмасови сламки, почитателите ще си носят бутилки за многократна употреба, ще има контейнери за рециклиране навсякъде, защото какъв е смисълът нещо да е подходящо за рециклиране, ако няма контейнери за събиране на такива отпадъци", казва певицата.

Били е споделяла, че обича да носи широки дрехи, за да й е удобно и би искала и хората да носят дрехи, които ги карат "да се чувстват добре в кожата си". "Начинът, по който се обличам, не е задължително женствен, или момичешки, или какъвто и да е. Не си казвам - о, ще нося широки дрехи, защото са широки. Обличам това, което искам", казва тя. "Винаги съм подкрепяла и харесвала, когато жена или мъж се чувства добре в кожата си, в тялото си, когато показва това, което иска. Не ми харесва този странен начин на изразяване на подкрепа за мен, когато някой се подиграва на някого, че не иска да се облича като мен".