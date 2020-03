Сирийски мигрант, опитващ се да премине от Турция в Гърция, е починал от наранявания днес, след като гръцките сили за сигурност се намесили, за да предотвратят преминаването на мигранти през границата, предаде БТА.

Говорителят на гръцкото правителство Стелиос Пецас обаче отхвърли информацията като "фалшива новина". В Twitter той написа: "(Разпространяваният) видеоматериал, показващ смъртен случай на гръцкотурската граница, е фалшива новина. Призоваваме всички да бъдат внимателни, когато разпространяват новини, които работят за турската пропаганда".

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda