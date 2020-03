Бившият президент на САЩ Бил Клинтън казва, че аферата му с Моника Люиински е била начин да се справя с безпокойството си. Той изрече това в документален филм, озаглавен „Хилари“, който разглежда обществения живот на кандидата за президент от 2016 г. Хилари Клинтън, съобщава БГНЕС.

През 1998 г. Клинтън бе хванат за лъжа пред разследващите за връзката си с Люиински. Той бе оправдан по време на процеса си в Сената. По време на аферата Люиински беше 22-годишна стажантка в Белия дом.

Бил Клинтън е казал на създателите на документални филми: „Това, което направих, беше лошо, но не беше както си мислех. Нека помислим за най-глупавото нещо, което бих могъл да направя и което направих."

„Чувствате се като зашеметен - участвали сте в битка с награди от 15 рунда, която беше удължена до 30 рунда, и ето нещо, което ще ви изключи мозъка за известно време. Всички имат натиск в живота и разочарования. и ужаси, страхове или каквото и да е, неща, които правех, за да се справям с безпокойството си години наред “, каза той.

Връзката му с Моника Люински се превърна в основна новина в края на 90-те, след като тогавашният президент първо отрече аферата, преди по-късно да признае за „неподходящ интимен физически контакт“.

Първоначалният отговор на Клинтън на съобщенията в медиите през 1998 г. „Не съм имал сексуални отношения с тази жена“ се превърна в един от най-запомнящите се цитати на американската политика.

Люински поддържа позицията, че отношенията й с бившия президент са били по взаимно съгласие, но тя ги нарече „груба злоупотреба с власт".

„Всякаква „злоупотреба" дойде впоследствие, когато бях направена изкупителна жертва, за да защитя мощната му позиция", каза тя пред „Венити Феър“ през 2014 г.

Люински каза още, че по това време е имала „ограничено разбиране за последствията" и всеки ден съжалява за аферата.

