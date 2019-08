Завръщането на Барбра Стрейзанд в "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк след 13 години привлече известни личности, сред които Бил и Хилари Клинтън, съобщават Асошиейтед прес и БТА.

Both Bill and Hillary Clinton were at the Barbra Streisand concert tonight at MSG. pic.twitter.com/xUld6ZTF7h