Снимка на дядо в Ирландия, който за първи път вижда новородения си внук през прозореца на дома му заради коронавируса, съкруши света.

Таткото на новороденото момченце Майкъл Галахър би искал синът му да опознае дядо си, но поради коронавируса срещата трябвало да се проведе по различен начин от обикновено. Емоционалната сцена е заснета от сестрата на Майкъл, Ема, и публикувана в Туитър.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb