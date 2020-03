Министерството на железниците на Индия е разпоредило 20 000 спални вагона да бъдат преоборудвани в центрове за карантина заради епидемията от коронавирус, предаде БГНЕС.

To combat #COVID19 , the Indian railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌 - offering clean, sanitised and hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/kFdxMxHR6A

Според изявление на ведомството, решението е взето в рамките на подготовката за борба с COVID-19 за увеличаване броя на съоръженията за карантина.

Модифицираните вагони ще могат да поемат до 320 000 човека, които трябва да бъдат поставени в изолация. Започнала е работата по преустройването на 5 000 вагона, в които могат да бъдат разположени до 80 000 легла.

India converts train coaches as isolation wards. Each coach to have a doctor and a nurse with 8 cabins. China constructed 1000 bedded hospital in 10 days. India established 6370 bedded medical facility overnight, with a fraction of its cost. pic.twitter.com/PxujdwJA5T