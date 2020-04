Американските правоприлагащи органи откриха 600-метров тунел за контрабанда под мексиканската граница до градчето Сан Диего, и иззеха наркотици на стойност близо 30 милиона долара. Това се казва в съобщение, публикувано на уебсайта на САЩ за имиграция и митническа полиция. Находката е открита в резултат на съвместна операция на мексикански и американски служби, съобщават РИА Новости и БГНЕС.

Входовете в тунела са били разположени на територията на два склада, единият от които се намира в американския град Сан Диего, а другият в мексиканския град Тихуана. Според експерти тунелът е бил използван няколко месеца и е бил добре оборудван. Някои части от стените били подсилени и вътре била използвана система за вентилация и осветление и положени релси.

Според прессъобщението, служителите на реда са намерили в тунела почти 590 килограма кокаин, 39 килограма метамфетамин, почти 8 килограма хероин, повече от 1,3 тона марихуана и почти килограм фентанил.

"Първият случай в историята на Сан Диего, когато в тунел са открити пет различни вида наркотици. Общото количество иззети наркотици се изчислява на 29,6 милиона долара", се казва в доклада.