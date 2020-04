Баскетболната легенда Кобе Брайънт бе приет посмъртно в Залата на славата на НБА. Брайънт, който загина при трагичен инцидент в началото на годината, е сред избраните за 2020 година, които ще бъдат въведени в залата в Спринфийлд, Масачузетс на 29 август.

Общо девет играчи са селектирани, а освен Брайънт сред големите имена в списъка са още Тим Дънкан и Кевин Гарнет. Тримата имат общо 11 титли в НБА.

"Клас 2020 е един от историческите и талантът и влиянието върху обществото за деветимата избрани не подлежи на съмнение", заяви директорът на Залата на славата Джон Долева.

Kobe Bryant:



5x NBA champion

2x NBA Finals MVP

2x Gold Medalist



And now, Hall of Famer. pic.twitter.com/p7GcmQA9sq