Украинските пожарникари хвърлиха почти 400 тона вода в опит да потушат горския пожар, избухнал в затворената зона около бившата ядрена централа в Чернобил. Вече десето денонощие обаче огнеборците не могат да спрат разпространението на пламъците. Това съобщи днес украинската държавна служба по извънредните ситуации, цитирана от DarikNews.bg

Все още горят тревите и горската постеля в отделни огнища на територията на три лесничейства. В гасенето участват 366 души с 88 единици техника, включително три самолета Ан-32П и три хеликоптера.

