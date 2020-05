Лекарите в една от водещите болници в Белгия, „Сен Пиер“, организираха „коридор на презрението и позора” за премиера на кралството Софи Уилмес, която посети медицинското заведение днес, за да окаже морална подкрепа на служителите му. Според кадрите, показани от телеканала RTBF, лекари и медицински сестри се подреждат от двете страни на асфалтовата пътека, водеща към болницата, и когато кортежът с премиера се приближава, те обръщат гръб на колите, за да демонстрират възмущението си от това как белгийските власти се отнасят към здравната система в пандемията, предаде БГНЕС.

Damn. The Prime Minister of Belgium visited a hospital, and was greeted like this 👇🏻 pic.twitter.com/mKHFtRLRdX