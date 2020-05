Самолет на пакистанските авиолинии със 107 души на борда се разби в Карачи, съобщават световните агенции. Машината „Airbus A320” е паднала върху жилищни сгради.

Кметът на Карачи съобщи, че няма оцелели сред пасажерите.

Air crash in a residential area in Pakistan #Pakistan #AirCrash pic.twitter.com/N8KP42DF88

Кадри, разпространени в интернет, показват, че на мястото на инцидента се издигат гъсти облаци дим. Един от записите показва на мястото на самолетната катастрофа развалини на сгради и разпръснати по улицата отломки, както и стърчащи електрически проводници.

НА ЖИВО ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ТУК

#Pakistan International Airlines #PIA PK8303 flight Airplane from #Lahore to #Karachi crashes near Karachi Airport with 99 passengers and 8 crew members has crashed. @Official_PIA pic.twitter.com/m6hLPLGbwS