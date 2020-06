Огромна 34-годишна горила претърпя медицинска процедура, която по принцип се прилага при хората, след необичайни проблеми със здравето, предава Sky News.

Заснеха огромна акула, която плува мирно край хора близо до брега на Малага (ВИДЕО)

Макоку, мъжка горила от зоопарка в Йоханесбург, Южна Африка, беше превозен с хеликоптер до ветеринарната академия в столицата Претория, където беше подложен на компютърна томография.

Moment medics send sleeping Makokou the gorilla into CT scanner after 35-year-old developed polyps in his nose https://t.co/LZIXjp3h9A