Последният човек, който е получавал пенсия от времето на Гражданската война в САЩ почина в Северна Каролина преди дни, предава Fox News.

Напръскаха с черна боя звездата на Тръмп на Алеята на славата (СНИМКИ)

Става дума за Ирен Триплет, която е починала в старчески дом на 90 години на 31 май. Нейният баща Моузес Триплет е бил войник в армията на Конфедерацията, който дезертирал през 1863 г. и се присъединил към силите на Съюза.

Irene Triplett collected $73.13 from the Department of Veterans Affairs, a benefit for her father’s military service in the Civil War https://t.co/t6Bi8MYTHU

Според The Wilkes-Journal Patriot той се оженил за майката на Ирен Елида Хол през 1924 г., когато бил на 78 години, а тя била на 28. Ирен се родила пет години по-късно, когато баща й бил на 83 години.

Тръмп нареди Националната гвардия да бъде изтеглена от Вашингтон

"По това време е било нещо обичайно млади жени да се женят за стари пенсионери (и бивши военни), за да получат гарантирана доживотна пенсия за вдовици. Децата на ветераните също ги получават", казва режисьорът Джейми Магуайър по този повод в свое съобщение в Twitter.

Irene Triplett, who has died at age 90, was the final American to receive a Civil War pension — $877.56 a year from the @DeptVetAffairs. Her father, Mose, served as a private in the Confederate Army before defecting to the Union.https://t.co/CWoX8gJcCp