Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси Източна Турция в 17:24 часа, съобщава сайтът на Европейския сеизмологичен институт.

Епицентърът е с дълбочина 5 километра.

В разстояние на час са регистрирани още няколко труса с различен интензитет, последният от които с магнитуд 4,6, предаде БГНЕС.

According the info we have so far, in the Karliova earthquake in Bingol province in eastern Turkey, at least in two villages several houses collapsed and at least 9 people injured. In another area 3 security members injured after their booth collapsed.pic.twitter.com/ANXRmmlUwr — Memet Aksakal (Eng) (@Fixer_Turkey) June 14, 2020

По информация на Анадолската агенция, която цитира министъра на околната среда и урбанизацията Мурат Курум, към мястото са изпратени спасителни екипи, които следят отблизо инцидента.

5.7 #earthquake in #Bingöl, Turkey, Turkish forces and teams are on the way to reach to City. Officials announced that: there is no died people yet. Praying to people who felt.#Deprem pic.twitter.com/FKyPQDUWPO — Yusuf İşler (@yusufislereng1) June 14, 2020

Засега се знае, че е повредена наблюдателна кула и са ранени трима души от силите за сигурност.

Seven people rescued from debris, efforts ongoing to save three more people, officials say, after earthquake in Turkey's Bingol province pic.twitter.com/4yeXqeRXIo — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 14, 2020

