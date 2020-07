Най-малко 113 миньори от нефритена мина в Мианмар загинаха след свлачище в северната част на страната, съобщиха пожарните служби, цитирани от АФП и БГНЕС. Причината за свлачището са мусонните дъждове, които влошават условията за работа в този сектор.

Свлачището е връхлетяло рано сутринта в четвъртък район близо до китайската граница в щата Качин след обилни валежи, съобщи службата за пожарна безопасност на Мианмар във Facebook.

