Въоръжен мъж взе около 20 пътници за заложници в автобус в Западна Украйна, съобщи БГНЕС.

"Той е затворил в автобус около 20 заложници в центъра на Луцк. Той има експлозиви и оръжие", пишат от местната полиция във Facebook.

Официално лице заяви, че са чути изстрели, но засега няма информация за ранени.

По информация на БТА мъжът сам се е обадил в полицията и се представил под името Максим Плохой. По-рано в интернет е била публикувана книгата "Философия на престъпника" с автор Максим Плохой, в която авторът описва своите преживявания в затвора и житейските си възгледи.

Терористът е публикувал своите искания в Twitter, съобщиха украински медии. Той иска ръководителите на съдилищата, министерствата, прокуратурата, парламента и Църквата да запишат и да публикуват в Youtube видеоклип, в който да заявят, че са терористи.

