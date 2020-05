Мъж взе най-малко петима заложници в офис на "Алфа банк" в центъра на Москва и твърдеше, че сградата е минирана, съобщи московската полиция, цитирана от ТАСС и БТА. Часове по-късно силите на реда го задържаха.

Several employees at a branch of Russia’s Alfa Bank in downtown Moscow were taken hostage by an attacker thought to be armed with an explosive device, triggering a major op by the law enforcement

Perpetrator detained

