Астронавтите на НАСА Боб Бенкън и Крис Касиди излязоха на четвъртата си и последна космическа разходка извън борда на Международната космическа станция /МКС/ за по-малко от месец, предаде БТА.

Astronauts are squeezing in one last spacewalk before turning their attention to the end to SpaceX’s first crew flight. NASA’s Bob Behnken and Chris Cassidy floated out of the International Space Station to route cables and hook up a tool storage chest. https://t.co/ncWILPFJSf

Те няма повече да сменят батерии, а ще изпънат кабел, ще закрепят кошница с инструменти и ще извършат други дейности по поддръжката на орбиталната станция. Това е десетото излизане в открития космос в кариерите на двамата астронавти. След по-малко от две седмици Бенкън и Дъг Хърли, който следи космическата разходка от борда на МКС, ще напуснат орбиталния комплекс и ще се завърнат на Земята с пилотирания кораб "Дракон" на компанията "SpaceX", с който се скачиха към станцията в края на месец май. Капсулата им ще се спусне през месец август с парашут за приводняване в океана край бреговете на щата Флорида - първото по рода си от 45 години насам.

The astronauts now work to prepare the outside of the Tranquility module for installation of the @Nanoracks airlock. This will be the 1st commercial airlock on the @Space_Station and will be arriving on a @SpaceX cargo mission later this fall. pic.twitter.com/skawOUAaay