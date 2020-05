SpaceX и НАСА изстреляха ракетата Dragon с двама астронавти в орбита!

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО СЪБИТИЕ ВИЖТЕ ТУК

"It's not rocket science"



Major respect to all the engineers who made this possible. Elon Musk & his incredible vision 🚀🔥 #SpaceX pic.twitter.com/qaAugK1ROQ — M. J. Senoamadi (@JiggaMakoya) May 30, 2020

Втори опит за изстрелване направи днес екипът на SpaceX и изведе успешно в орбита космически кораб от космодрума „Кейп Канаверал“ във Флорида с двамата астронавти Дъг Хърли и Боб Бенкен на борда.Полетът до Международната космическа станция беше отложен в сряда заради лошо време.

Ракетата носител "Фалкон-9" изведе в орбита пилотирания кораб "Дракон" в предвидения час, 22.22 ч. българско време, от космическия център "Кенеди" във Флорида.



Such an incredible thing to watch 🤩🥺 #SpaceX https://t.co/oRskTtFz3T — Kyra Sivertson 🧚🏻‍♂️ (@Okbabyyt) May 30, 2020

Астронавтите Дъг Хърли и Робърт Бенкен се отправиха на 19-часово пътешествие до Международната космическа станция.

LOOK: The @SpaceX Falcon 9 rocket separates from the Crew Dragon capsule, which is now on its way to the @Space_Station pic.twitter.com/EGSwcRgElf — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 30, 2020

Това е първият път, в който американската агенция за космически изследвания използва частна компания, за да транспортира екипаж в орбита. Освен това НАСА за първи път от почти десетилетие изстрелва пилотиран кораб от американска земя.

Двустепенната ракета Falcon 9 с астронавти Робърт Бенкен и Дъглас Хърли на борда се възпламени плавно в облак оранжеви пламъци и дим от стартовия панел 39А в космическия център на Кенеди във Флорида за 19-часовото пътешествие до Международната космическа станция.

Първата степен на ракетата се отдели чисто и падна край Атлантическия бряг.

Втората степен също се отдели плавно, изпращайки астронавтите в капсулата на Crew Dragon на път към космическата станция, обикаляща в орбита над 250 мили (450 километра) над Земята.

Президентът Доналд Тръмп долетя във Флорида на борда на Air Force One, за да наблюдава изстрелването и го определи като "наистина нещо специално". Американският държавен глава възкликна: "Това е невероятно! Това наистина е нещо специално!" по време на изстрелването на Crew Dragon, съобщава АФП.

"Това е само началото", каза той. И добави: "Космосът ще бъде едно от най-важните неща, които сме правили някога", добави Тръмп, отбелязвайки, че "никой не прави това като нас".

Това бе първият пилотиран полет от американска земя след приключването на програмата за космически совалки през 2011 г.