Президентът Доналд Тръмп напусна пресконференция в щата Ню Джърси след неудобен въпрос от репортер на CBS News, съобщава БТА.

Кореспондентът Паула Рийд се опита да уличи президента в лъжа, след като каза, че проектът „Избор на ветерани“ е заслуга на неговата администрация.

At Trump’s Saturday “news” conference, CBS News White House correspondent Paula Reid asked Trump why he keeps lying about being the one to get the Veteran’s Choice law passed, when in fact it was who Obama passed it in 2014. Trump got mad and walked out.🤣https://t.co/R1pKLG8jbN