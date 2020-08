Броят на новите случаи на коронавирус инфекция в Италия достигна 947, което е със 100 повече от предишния ден. Според данните на Министерството на здравеопазването на страната, разпространени в петък, 9 души са починали от COVID-19 за последните 24 часа.

Над 22 милиона с COVID-19 по света

947 new cases of Coronavirus declared in Italy and 9 deaths, highest number of new cases since May 14 despite 6,000 fewer tests being carried out than Thursday #COVID19 #Italy #News https://t.co/blQQDSCxx0 pic.twitter.com/JjetsBul1E