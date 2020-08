Кралицата на Йордания Рания навлиза в ново десетилетие от живота си. Съпругата на крал Абдула II днес празнува юбилей - става на 50 години, информира DarikNews .

Тя не покрива лицето си, въпреки традицията. Облича се със стилни дрехи и избира поли и рокли под коляното. Тя е и любимка на народа, кралицата е земна и общителна, отдадена на хуманитарните дейности. Рания винаги е близо до хората, обръща внимание на проблемите им и вдъхновява всеки, който се докосне до енергията ѝ.

Мелания Тръмп и кралица Рания в Белия дом

Дни преди празника от кралския двор разпространиха две впечатляващи снимки, направени специално за рождения й ден. На едната тя е с прибрана коса и уникална бяла рокля. На другия портрет е с джинси, семпла блуза и пусната коса на вълни.

New photos of Queen Rania of Jordan on her 50th Birthday! https://t.co/hNUnnHDykl pic.twitter.com/QgTOJTdLpi



Кралският двор не пропусна да отбележи рождения ден на Рания ал-Абдула. В пост в социалните мрежи оттам пожелаха на кралицата да има много щастливи моменти и показаха снимка с краля, на която изглежда, че тя е променила визията си и е с нова прическа.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله في عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتع جلالتها بدوام الصحة والعافية



The Royal Hashemite Court wishes Her Majesty Queen Rania Al Abdullah many happy returns on the occasion of her birthday pic.twitter.com/HGljfqgDEf