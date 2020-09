Направилата фурор на US Open Цветана Пиронкова получи страхотна новина само няколко дни, след като навърши 33 години! Организаторите на започващия след две седмици турнир от „Големия шлем“ - "Ролан Гарос" решиха да дадат „уайлд кард“ за основата схема на нашето момиче.

Григор Димитров прескочи с лекота първия кръг в Рим (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пловдивчанка, която стигна до четвъртфиналите на същия турнир през 2016 година, е една от осемте тенисистки, които получават покана за основната схема. Единствената друга, която не е французойка от тях е канадката Южени Бушар.

Which players will benefit from wild cards to the qualifiers and to the main draw of #RolandGarros 2020?

Take a look. 👀👇