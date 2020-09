Григор Димитров победи италианеца Джанлука Магер в два сета в двубой от първи кръг на Мастърс турнира в Рим. 29-годишният ни тенисист се наложи над представителя на домакините със 7-5, 6-1.

В първия сет Григор поведе с 3-1 с пробив в четвъртия гейм. Той поведе с 40-15 и реализира първия си геймбол. След това обаче Гришо не бе концентриран и Магер върна пробива моментално, след което го затвърди за 3-3.

Григор отговори със сервис гейм на нула и поведе с 4-3. Първата ни ракета не допусна този сет да се реши в тайбрек и с пробив в 12-ия гейм го спечели със 7-5.

Във втория сет Димитров направи пробив на нула във втория гейм и този път го затвърди, за да поведе с 3-0. Хасковлията задържа доброто си ниво и проби в следващия гейм за 4-0 и взе подаването си за 5-0. Джанлука Магер успя да спечели един гейм, но Гришо взе следващия на нула и сложи край на спора в двубоя след 1 час и 14 минути игра.

Това бе първи мач между двамата тенисисти. В следващия етап Григор ще играе с японеца Йошихито Нишиока или сърбина Миомир Кечманович. Евентуален съперник на нашия тенисист в трети кръг е третият поставен Стефанов Циципас от Гърция. Надпреварата напусна руснака Карен Хачанов, загубил в три сета от норвежеца Каспер Рууд.

Grigor Gets Going 🙌@GrigorDimitrov cruises into the #IBI20 second round with a 7-5 6-1 win over Gianluca Mager pic.twitter.com/m3MuObOcUN