Обикновено трамваите на Виена могат да се видят как се плъзгат покрай бароковите дворци. Но тази зима един от тях ще поеме нова роля: помага на виенчани да получат сезонната ваксина срещу грип, предаде Франс прес.

"Трамвай Ваксина" беше открит в четвъртък като част от кампанията, стартирана от града, за да се осигурят безплатни ваксинации на жителите и по този начин да се намали потенциалният натиск върху болниците от пациенти с коронавирус.

