Още двама души от обкръжението на американския президент Доналд Тръмп са дали положителни проби за коронавирус. Заразени са ръководителят на предизборната кампания Уилям Степин, както и бившата съветничка Келиън Конуей.

JUST IN: President Trump’s campaign manager Bill Stepien has tested positive for the coronavirus, a campaign official confirms to NPR.

Тя съобщи в Туитър, че имала лека кашлица, но като цяло се чувствала добре.

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️