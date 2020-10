Най-старият английски затвор – „Шептън Малет” в графство Съмърсет, предлага на желаещите да станат затворници за един ден да пренощуват в единична килия, пише в."Сън".

Екстремното преживяване ще струва на търсачите на силни усещания 49 британски лири. Вълнуващото посещение предлага пълно потапяне в бита на лишените от свобода, съобщава БТА. На участниците се предлага оригинално меню, като за закуска се сервира задължителната овесена каша. Запланувана е и нощувка в единична килия.

„Шептън Малет” е най-известният затвор във Великобритания, където са излежавали присъдите си едни от най-опасните престъпници. Първите затворници попадат там през 1626 година. Оттогава в „Шептън Малет” са изпълнени множество смъртни присъди, като последното обесване датира от 1945 година.

