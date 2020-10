Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли съобщи, че ще се самоизолира, след като е бил в контакт със свой сътрудник с положителен тест за COVID-19, съобщава БТА.

"Добре съм и нямам симптоми", заяви Сасоли в Twitter.

I was recently in contact with a member of my staff who today tested positive for COVID-19. I am fine and have no symptoms. In accordance with the rules, I’ll be self-isolating for the required period to carry out the necessary checks.