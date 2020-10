Земетресение от 5,6 по Рихтер беше регистрирано днес в югозападната част на Исландия и разтърси сгради в столицата Рейкявик, предаде БТА. Няма данни за пострадали хора. От Исландската метеорологична служба съобщиха, че трусът е бил с епицентър на около 35 километра южно от Рейкявик.

Земетресението прекъсна министър-председателката Катрин Якобсдотир по средата на онлайн интервю.

Iceland Prime Minister Katrín Jakobsdóttir was discussing the coronavirus’ effect on the tourism industry and how the nation is approaching testing when she was interrupted by an earthquake. https://t.co/47Thh6hy5M #postlive pic.twitter.com/3rWjrIczXm