В безредици и конфронтация с полицията се превърна протест срещу карантинните ограничения в Барселона. Стотици хора излязоха на централния площад, на който се намират сградите на правителството и кметството, за да изразят недоволството си от затварянето на барове, ресторанти и други бизнеси, както и други забрани, съобщава БГНЕС.

Spain is Revolting!



Lockdown protests break out, Barcelona is erupting



Citizens are fighting back against Spain's corrupt Socialist PM, Pedro Sánchez and his tyrannical lockdown measures



Meanwhile, Sánchez allows thousands of illegals migrants to enter the country weekly pic.twitter.com/Bh6PNC82JZ